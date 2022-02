Faleceu Beatriz Cabrita, ex-presidente do Hospital de Faro

A ex-presidente do Conselho de Administração do Hospital de Faro (agora chamado Centro Hospitalar Universitário do Algarve - CHUA), Beatriz Cabrita, faleceu na segunda-feira aos 67 anos, vítima de doença degenerativa.

Beatriz Maria Palma Aleixo Cabrita nasceu em São Tomé e Príncipe e formou-se no Porto, onde viveu desde os dois anos.

Foi médica no Hospital de Faro desde 1982, ano em que iniciou o internato em ginecologia e obstetrícia. A escolha do Algarve para trabalhar deveu-se ao seu gosto pela região e ao facto de ter raízes familiares no território mais a sul de Portugal.

Durante alguns anos abandonou o Hospital de Faro para exercer medicina privada, mas no ano 2000 foi convidada para presidir o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Faro, cargo que assumiu durante dois anos e meio.

Foi uma apoiante da construção do novo Hospital Central do Algarve.

Horário Guerreiro, atual diretor clínico do CHUA, disse ao JA que conheceu Beatriz Cabrita “há muitos anos” e por serem “da mesma geração” fizeram inclusive o internato na mesma altura, o que reforçou os laços de amizade entre ambos.

Em relação ao seu mandato, Horário Guerreiro considera que foi “pacifico”, numa gestão que “não foi tumultuosa”.

Horário Guerreiro descreveu Beatriz Cabrita como “uma pessoa muito tranquila, com excelente relação com o utente e com as suas equipas, muito responsável e que merecia o apreço de toda a gente”. O diretor clínico fez questão de salientar “o sentido de responsabilidade, a honestidade, a competência e dedicação à profissão”, como qualidades inegáveis de Beatriz Cabrita.

“Esta situação é muito triste para todos que a conheciam e também por ser tão nova”, lamenta Horário Guerreiro, que considerou que os seus últimos anos “foram muito infelizes”.

Também António Lagoa, médico na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia fez questão de lamentar a situação e de expressar ao JA o apreço por Beatriz Cabrita enquanto profissional e como pessoa, com quem tinha “uma grande ligação”.

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), José Apolinário, recordou ao JA Beatriz Cabrita como uma “profissional respeitada, empenhada e dedicada à sua profissão”.

No ano de 2005, Beatriz Cabrita começa a intervir na política a convite de José Apolinário, integrando a sua lista do Partido Socialista que venceu as eleições autárquicas para a Câmara Municipal de Faro.

“Representava uma das vozes da sociedade civil e, com ela, sempre com prioridade à sua profissão de médica, com a colaboração de uma equipa técnica extraordinária, em concertação com as instituições particulares de solidariedade social e o terceiro setor, fomos construindo um programa de ação de investimentos na área social que marcou o município de Faro na última década”, refere o responsável ao JA.

José Apolinário acrescenta que “é pois com tristeza, mas também com reconhecimento que apresento publicamente os pêsames à sua família”.