Faleceu Fernando Barata, antigo presidente do Farense e Imortal

A região vê partir um dos seus mais notáveis dirigentes desportivos, vítima de doença prolongada

PUB

Faleceu hoje em Albufeira, na sua residência, Fernando Barata, com 84 anos, sendo um dos mais notáveis empresários hoteleiros do Algarve e que projectou a hotelaria e o turismo, não apenas pela região sulista, mas também em Lisboa, no Alentejo, contribuindo decisivamente para o reforço da internacionalização do Algarve.

Foi um empresário que sempre defendeu energicamente os interesses da Região e do sector, e de igual modo, um dos chamados homens, sem papas na língua, pela sua frontalidade e assertividade.

Ao longo de vários anos presidiu aos destinos do Sporting Clube Farense, não apenas numa perspectiva de cariz económica e financeira para o desenvolvimento do clube, mas também como que uma espécie de abanão na apatia em que o clube vivia, no próprio adormecimento da cidade de Faro e do Algarve.

O Farense passou a ser ao longo de alguns anos a verdadeira imagem das Organizações Fernando Barata, que apesar de posteriormente ter deixado, pelo curso normal da vida, a presidência do clube, nunca deixou de ser amado e estimado pelos Farenses.

Há uns anos a esta parte que se encontrava doente, pelo que a notícia do seu falecimento, não surpreende aqueles que viviam mais perto do notável homem de negócios, dirigente desportivo e grande afectividade.

Ainda não se conhece qualquer informação sobre as cerimónias fúnebres,

O Jornal do Algarve, apresenta as condolências à família de Fernando Barato.

Neto Gomes