Faleceu Gastão Costa Nunes, jornalista da Rádio Renascença no Algarve

Gastão Costa Nunes era, pois, um jornalista completo. Homem corajoso e valente, habituou-se também a superar com galhardia a sua deficiência motora – e são, aliás, poucos os ouvintes que lhe reconheciam essa condição. A Rádio Renascença, em particular, muito lhe deve por todos estes anos de dedicação, que ajudaram a manter a estação da emissora católica no topo das preferências do auditório algarvio. Mas a imprensa regional tem também uma dívida de gratidão impagável por tudo quanto Gastão Nunes representou para a sua difusão. À esposa, filha e demais família; aos colegas e camaradas da Comunicação Social – em particular aos jornalistas da imprensa regional; ao Grupo Renascença Multimédia e a todos os seus amigos, o Município de Faro endereça as mais sentidas condolências e a expressão da grande saudade que Gastão Costa Nunes deixa em todos nós.

nota de pesar emitida pelo Municipio de Faro