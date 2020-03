Faleceu José Luz Santos fundador da Civis

Faleceu José Luz Santos, natural de Faro, que completaria este ano, 85 anos. Foi colaborador do nosso Jornal e fundador da Civis, Associação para o Aprofundamento da Cidadania.



A Civis destaca, em nota de pesar, “o seu percurso cívico e político exemplar como resistente antifascista e lutador incansável pela liberdade e a democracia no novo Portugal de Abril.

Autodidata, atento aos caminhos do mundo, interveniente ativo e empenhado na vida da sua terra e do seu País, cedo iniciou a sua atividade cívica e política.

Deixou-nos memórias em obra escrita no que foi a sua atividade de operário da palavra, semeada em todos os espaços em que pudesse germinar.

Na imprensa, em conferências, seminários e congressos, em reuniões e conversas, onde as causas da cidadania fossem tema, havia sempre um lugar ocupado pelo José da Luz”.

Breve nota biográfica

José Luz Santos nasceu em Faro em 1935.

Da sua actividade cívica, iniciada em 1964 como membro da direcção do Sporting Clube Farense, consta também a sua intervenção no Movimento Pró-Universidade do Algarve como membro do Círculo Cultural do Algarve, cujos órgãos sociais integrou em Fevereiro de 1974. Sócio Fundador da COOPPOFA em 1976, Sócio Honorário do Cineclube de Faro em 1997. Sócio fundador, da CÍVIS – Associação para o Aprofundamento da Cidadania e do Círculo Teixeira Gomes – Associação pelo Algarve em 1997.

Em 1998 integrou o “Movimento Sim Pela Regionalização, Sim ao Algarve”.

Membro Honorário da AIESEC – Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales de Faro, Universidade do Algarve (2001).

Amigo nº 6 da Orquestra do Algarve (2002).

Recebeu a placa comemorativa “Culture of Excellence” do 15º Aniversário da AIESEC de Faro – Universidade do Algarve (2006).

Recebeu a placa de Sócio Honorário nas comemorações do 50º Aniversário do Cineclube de Faro.

Em 2007 recebeu a Medalha de Mérito Municipal – grau Ouro do Município de Faro.

Como comunicador e defensor de causas inicia a colaboração, com alguma regularidade, na imprensa algarvia, como foi o caso do Jornal do Algarve, publicando, artigos de opinião a partir de 1971, sendo nomeado correspondente da RTP na área da informação em 1974.

Participou civicamente com inúmeras comunicações sobre índoles diversos e coordenado a edição de vários livros.