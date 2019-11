Faleceu o acordeonista algarvio Baltazar Guerreiro

🔊 Ouvir Notícia



Faleceu ontem o acordeonista algarvio Baltazar Guerreiro, de 58 anos. Para além da sua atividade de músico, de reconhecida qualidade, Baltazar Guerreiro, que tivemos o privilégio de conhecer, estava também ligado à atividade empresarial.

Sobre ele, transcrevemos algumas notas biográficas publicadas por Nuno Campos Inácio na sua página do Facebook.

Natural de Alcoutim, Baltazar Guerreiro radicou-se em Loulé com 11 anos de idade. Começou a tocar acordeão com 6 anos de idade, ainda em Alcoutim, mas começou a ter maior projeção quando entrou para o Rancho Folclórico Infantil de Loulé. Foi igualmente acordeonista do Rancho Folclórico de Boliqueime e do Rancho Folclórico da Luz de Tavira, tendo atuado em praticamente todo o território nacional e em países como a Dinamarca, Suécia, Suíça e Estados Unidos da América.

Editou o seu primeiro trabalho discográfico em 1988, tendo vendido mais de 10.000 unidades. Foi co-fundador da «Orquestra Arte & Música» e do Grupo de Música Popular «Albuhera» e integrou o «Quarteto de Fado Albuhera».

Era também um conhecido comerciante de Loulé, no ramo da ótica, e criador da marca «Chocofigo», que comercializada produtos regionais como o figo, a laranja e a batata doce com chocolate.

O Algarve perde, assim, um acordeonista ativo