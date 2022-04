Faleceu o General Lino Dias Miguel

Faleceu a 2 de abril o General Lino Dias Miguel, natural de Almada de Ouro, no concelho de Castro Marim, aos 86 anos, que foi Ministro da República para a Madeira entre 1976 e 1991.

Lino Dias Miguel foi piloto aviador na Força Aérea e feito Cavaleiro da Ordem Militar de São Bento de Avis em 1969 e promovido a General em julho de 1986.

Depois de ser Ministro da República para a Madeira, assume o cargo de presidente da Assembleia Municipal de Castro Marim entre 2005 e 2013.

A Câmara Municipal de Castro Marim decretou três dias de luto municipal e destacou a sua “notável carreira ao serviço do país”.

No website da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que o General contribuiu “de forma prestigiada e com elevado sentido de missão para a consolidação da democracia portuguesa, da organização e unidade do Estado, bem como das autonomias regionais consagradas na Constituição de 1976”.