Faleceu o militar de Abril Tenente-General Mateus da Silva

Agraciado a 28 de Fevereiro deste ano, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem da Liberdade Grau de Grande-Oficial, faleceu no passado domingo, dia 28, em Lisboa, o Tenente-General Mateus da Silva, ilustre vilarealense, que após o 25 de Abril de 1974, e como um dos militares de Abril, foi encarregado do governo da Guiné.

Destacado Militar, desde a primeira hora ligado ao movimento dos capitães e Engenheiro Militar na área das transmissões, Mateus da Silva chegou às ex-colónias, em Junho de 1972, como Tenente-Coronel.

Sempre ligado à comunidade e à cultura e grande apaixonado pela sua terra e pela Região, Mateus da Silva quando passou à reserva manteve uma intensa atividade social e cultural, onde se destaca a presidência da Casa do Algarve, em Lisboa, e a participação em colóquios e diversas conferências.

