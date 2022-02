Faleceu Sérgio Batista, antigo chefe dos bombeiros de VRSA

Faleceu na segunda-feira aos 59 anos, vítima de doença súbita, o antigo Chefe do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, Sérgio Batista.

Sérgio Paulo Fernandes Maques Batista nasceu a 2 de novembro de 1962 e entrou para o Corpo de Bombeiros de Vila Real de Santo António a 12 de maio de 1974 como cadete.

A 2 de novembro de 1982 ingressa no Quadro Ativo como Bombeiro de 3.ª, tendo sido promovido a Bombeiro de 2.ª a 15 de julho do mesmo ano.

Dois anos depois, a 31 de janeiro, passa a Bombeiro de 1.ª e a 11 de julho de 1985 foi promovido a subchefe.

No ano seguinte, a 14 de maio, foi promovido a chefe e passou ao Quadro de Honra no dia 22 de janeiro de 2001 por motivos profissionais.

O bombeiro era filho do comandante Sérgio Marques Batista e Etelvina Fernandes Batista, casado com Maria Manuela Severo Cardoso Batista, com dois filhos: Vera e o escritor Filipe Batista.