Falhas nos postos de combustível e aeroporto podem provocar o caos nas próximas horas

Vários postos de combustível da região algarvia já estão com as reservas no limite e a registar falhas no abastecimento, devido à greve dos motoristas de matérias perigosas.

Esta situação está a provocar longas filas e o caos nos postos de combustível um pouco por todo o Algarve, sendo que os revendedores afirmam que estão próximos da rutura.

A ANA Aeroportos também informou esta manhã que no aeroporto de Faro “já foram atingidas as reservas de emergência, estando o fornecimento de combustível suspenso, pelas empresas petrolíferas, desde ontem à noite”.

“Não tendo sido assegurados os serviços mínimos, e em função do tempo necessário para a requisição civil ter efeitos práticos, os nossos aeroportos podem ter disrupções de serviço ao nível operacional”, adianta a mesma fonte, salientando que os passageiros com voos no aeroporto de Faro devem informar-se junto das companhias aéreas.

A empresa confirma, assim, a informação avançada esta terça-feira de que os aeroportos de Lisboa e Faro podiam ficar sem combustível no fim da tarde desta terça-feira. Este aviso foi feito pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas que decretou a greve dos motoristas de matérias perigosas.