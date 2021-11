Falta de mão de obra no setor fortalece relação entre empresas e a EHT

A Escola de Hoteleira e Turismo do Algarve (EHT) reforçou a valência do seu Gabinete “Talent Spot” dedicado à aproximação entre alunos já formados e as empresas do setor, atualmente com grandes necessidades de mão de obra qualificada.

Perante a vaga de pedidos de divulgação de ofertas de emprego no ramo da Hotelaria e Turismo, a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve desempenha um papel essencial entre o estabelecimento de contactos profissionais entre a mão de obra qualificada e o patronato do setor.

Segundo Maria Eduarda Freitas, responsável pelo “Talent Spot” da instituição, nunca houve tanta procura como agora: “sinto que tem havido um aumento considerável dos pedidos de divulgação de emprego, desde que recomeçou a atividade turística. A hotelaria está com dificuldade em contratar e sabe que aqui encontram mão de obra verdadeiramente qualificada. Afinal, somos os “produtores” dos futuros profissionais do setor e a nossa formação tem o selo de garantia do Turismo de Portugal”, refere.

Todas as áreas da Hotelaria e Turismo têm necessidade de profissionais, mas nas ofertas de emprego que chegam à escola, localizada em Faro, sobressaem as funções ligadas à Receção, Restaurante e Bar e Cozinha.

Facilitar a comunicação entre quem procura e quem oferece emprego é o grande objetivo desta valência do “Talent Spot”.

Segundo a diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, “o papel da escola enquanto “ponte” entre as empresas da região e os alunos recém-formados tem acontecido, ao longo dos anos, mas agora passou a ter um formato mais estruturado e organizado. Internamente, é necessário informar adequadamente os alunos, fazer-lhes chegar as várias propostas de emprego, de forma rápida e consistente. Somos um mediador informal entre a oferta e a procura de emprego no setor de hotelaria, restauração e turismo, com o objetivo de aproximar os principais intervenientes (alunos e empresas)”, destaca Paula Vicente.

