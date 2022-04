Uma família de dois adultos e duas crianças residentes em habitações de custos controlados em Vila Real de Santo António recebeu uma carta do tribunal com uma ordem de despejo cujo prazo terminava na quinta-feira, dia 21 de abril. Os residentes alegam que não têm outra alternativa onde residir com condições.

Esta situação surge após os senhorios destes e de outros prédios de custos controlados localizados no concelho de Vila Real de Santo António terem enviado notificações de oposição à renovação dos contratos de arrendamento, uma notícia já divulgada pelo JA em julho de 2021.

“Querem que nós saiamos, mas não temos sítio para ir. Nós saímos se tivermos uma alternativa. Agora para a rua com as crianças é que não vou, obviamente”, disse ao JA o residente de 39 anos que recebeu a ordem de despejo.

Em causa está um apartamento de tipologia T2, com 90 metros quadrados, onde vive o casal com os seus dois filhos menores há cerca de oito anos, que agora estão com este problema que tem vindo a ser arrastado ao longo dos últimos meses, com o conhecimento e acompanhamento da Segurança Social e da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

“Estas casas foram cedidas pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Eram de uma empresa e agora foram vendidas a outra. Pago cerca de 300 euros por mês. Até já sofri um enfarte derivado a esta situação e vi vizinhos irem embora”, confessa ao JA.

Não é caso único

O vilarrealense explica que este problema tem acontecido regularmente na Rua Movimento das Forças Armadas e que após os despejos, as empresas proprietárias dos edifícios alugam as habitações “pelo dobro do preço”.

“Houve um vizinho que foi despejado e teve de ir viver para a casa do lado, alugando por 500 euros”, acrescenta.

A única solução apresentada até ao momento para esta família era residir num quarto, localizado numa unidade hoteleira no centro da cidade, enquanto o recheio da casa seria guardado num pavilhão cuja obra está parada há vários anos “e está em risco de ruir”, situado junto ao Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

A mulher que recebeu a ordem de despejo, com 39 anos, diz que o ambiente desse local que lhes foi dado como alternativa está “repleto de toxicodependentes” e que “não possui cozinha nem casa de banho no mesmo sítio”.

“A solução que nós queremos é uma casa para os meus filhos. Nós não vamos para quarto nenhum porque não dá para viver lá com os toxicodependentes. Se há casas onde só vivem cães, porque nós temos de ir viver para a rua?”, questiona.

Os vizinhos, que saíram à rua para apoiar esta família, estão indignados: “Se há casas vazias metem as pessoas na rua? Há várias habitações vazias aqui na área que só têm cães lá dentro. Isto é inadmissível”, diz um deles.

Segundo os moradores, num dos bairros próximos àquela rua existem cerca de uma dezena de casas vazias e acusam os novos proprietários destes edifícios de “quererem os apartamentos para ficarem fechados, como está neste momento a acontecer”.

Na mesma situação está outra moradora da mesma rua com dois filhos menores, cuja data para despejo está marcada para setembro deste ano: “Se eu tiver que sair da minha casa, deito fogo a isto. Se não é para nós, não fica para mais ninguém”, confessa ao JA.

“Eles precisam de um sítio para viver com dignidade. Eles não são bichos”, remata outra vizinha.

Câmara não tem responsabilidade

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António não tem responsabilidade sobre este problema, uma vez que os edifícios em questão já não pertencem à autarquia, mas o seu presidente, Álvaro Araújo, garantiu ao JA que está a acompanhar a situação e reencaminhou a família para a Segurança Social.

Segundo disse o autarca, “esta família tem vindo a ser acompanhada pela Ação Social há algum tempo porque estão em incumprimento há vários meses”.

“Havia um diferendo entre a empresa e os proprietários e, segundo consta, foi decisão do tribunal em aplicar a ordem de despejo, até porque faltaram à convocatória do tribunal”, explica o autarca ao JA.

Álvaro Araújo recorda que “a quem compete tratar da habitação de emergência neste país é a Segurança Social”, que estava presente no local tal como o coordenador da Proteção Civil, em sua representação, e a Polícia de Segurança Pública.

O autarca acrescenta ainda que “a Segurança Social garante sempre habitação, alimentação e as crianças serão sempre protegidas. Não vai haver problemas porque estão salvaguardadas as situações”.

“Falámos muitas vezes com essa família e dissemos que o que eles tinham que fazer era cumprir os compromissos que tinham assumido com a empresa, ou seja, pagar as rendas e ir a tribunal. A partir do momento em que tomam a decisão de fazer determinadas coisas, não podem depois vir junto do município, que não tem casas disponíveis”, refere.

Atualmente, as casas que o município terá disponíveis serão entregues “tendo em conta um concurso que está a decorrer e por muito que nos venham pedir nós não vamos entregá-las de qualquer maneira, porque estaremos a ter posturas desiguais para com os cidadãos. Para nós não há cidadãos de primeira nem de segunda”.

Segundo Álvaro Araújo, esta família em questão também estava a participar no concurso para a entrega de habitação social, foram notificados para entregar documentação, mas “até ao momento ainda não o fizeram”.

Há mais de 100 famílias à espera

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António revelou ao JA que “há mais de 100 famílias que estão à espera de uma habitação” e que “infelizmente, nos últimos 20 anos, não se construiu uma única casa de habitação social, por isso não podem exigir em cinco meses que este executivo consiga resolver tudo”.

Atualmente a autarquia está a negociar com o Instituto da Habitação e Renovação Urbana, com a Secretaria de Estado da Habitação e através da Estratégia Local de Habitação, “que estava parada até à entrada do novo executivo”, que “é um instrumento fundamental para resolver o problema da habitação da população”.

Com esta estratégia, a autarquia pretende “tentar recuperar os três prédios em questão que injustamente ficaram nas mãos de outras entidades, que agora querem vendê-los como segunda habitação”

“Se o conseguirmos, será um ganho muito grande para toda a população e vamos resolver inúmeros casos que infelizmente existem no nosso concelho”, acrescenta ao JA.

Já em relação às casas que estão vazias, o presidente da autarquia garante que “estão a ser preparadas e recuperadas para serem entregues a famílias no âmbito do concurso”, e que se trata de um conjunto de 10 a 12 habitações.

“Nós não vamos fazer aquilo que criticávamos que os outros faziam. Vamos entregar casas a quem reúna os requisitos do concurso e fique posicionado nos primeiros lugares. Agora ninguém ficará sem habitação, isso garanto”, refere.

Álvaro Araújo afirma ainda que não vão ser entregues casas “só porque sim, nem àquela família nem a ninguém”.

“Aqui nesta terra tem que haver responsabilidade. Têm de pagar as rendas e tratar bem das casas, isto são pressupostos que vão, a partir de agora, ser um requisito obrigatório”, conclui.