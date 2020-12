Famílias carenciadas de Vila do Bispo recebem cabazes de Natal

As famílias carenciadas de Vila do Biso vão receber 90 cabazes de Natal entregues até 23 de dezembro pelo município, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa pretende “proporcionar uma ceia de natal digna” através da entrega destes cabazes, compostos por bacalhau, azeite, farinha, açúcar, leite, enlatados, arroz, massa, bolo-rei e outros bens.

As famílias que vão receber os cabazes foram identificadas pelos Serviços de Ação Social da autarquia, em articulação com o Serviço Local da Segurança Social de Vila do Bispo, o Centro Cultural e Social da Figueira e a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, através do Banco Alimentar Contra a Fome.

Esta medida está inserida na estratégia aplicada pela autarquia na área da ação social, com o apoio do Intermarché de Sagres, das Juntas de Freguesia e outras entidades.

