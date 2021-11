Farense bate Trofense e soma primeira vitória na II Liga

O Farense somou este sábado, 13, o primeiro triunfo na II Liga de futebol, ao bater o Trofense, por 2-0, em São Luís, com golos marcados no segundo tempo do jogo em atraso da oitava jornada da competição.

Mica abriu o marcador, com um golo aos 76 minutos, e Pedro Henrique selou o resultado de grande penalidade, aos 83, o que permitiu aos algarvios abandonarem os lugares de perigo.

O Farense, que não perde desde que Fanã assumiu o comando técnico dos algarvios, em setembro (três vitórias e seis empates em jogos oficiais), é agora 15.º classificado, com 10 pontos, menos um do que o Trofense (14.º).

