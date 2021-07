Farense contrata defesa-central brasileiro Gut como reforço

O defesa-central brasileiro Gut foi anunciado na segunda-feira como o quarto reforço para a nova temporada do Farense, da II Liga de futebol, que representará a estreia do jogador no futebol europeu.

O jogador, de 25 anos, sagrou-se em maio campeão estadual de Goiás pelo Grêmio Anápolis, “onde foi preponderante”, destaca em comunicado o clube algarvio, que não divulgou os contornos da contratação nem a duração do contrato.

No seu país natal, Otávio Gut Oliveira representou ainda Nacional, Paulista, Francana e Comercial, todos emblemas do estado de São Paulo.

O defesa junta-se a Henrique, Mica Silva e Vasco Lopes na lista de reforços do clube de Faro, cuja estreia oficial será a deslocação ao terreno do Desportivo de Chaves, para a Taça da Liga, em 25 de julho.

PUB