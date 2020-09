Farense derrotado pelo Nacional no Estádio Algarve

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Farense perdeu ontem com o Nacional por 1-9, num embate entre equipas promovidas, da segunda jornada da prova, cujo jogo decorreu no Estádio Algarve.

Na casa emprestada dos algarvios, um golo do colombiano Brayan Riascos, aos 58 minutos, selou o triunfo dos insulares, que na primeira ronda tinham empatado a três na receção ao Boavista.

O técnico Sérgio Vieira fez duas alterações no Farense após a derrota em Moreira de Cónegos (2-0), com as entradas do central César e do médio defensivo Cláudio Falcão.

Na classificação, o Nacional passou a somar quatro pontos, isolando-se, provisoriamente no quarto lugar, enquanto o Farense, que tinha perdido 2-0 no reduto do Moreirense, manteve-se com zero, junto com mais quarto equipas.