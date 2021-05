Farense desce de divisão e presidente pede desculpa

O presidente do Farense, João Rodrigues, pediu na quarta-feira “desculpa” aos adeptos pela descida à II Liga de futebol, consumada após a goleada sofrida com o Santa Clara (4-0), na derradeira ronda da I Liga.

“Peço desculpa a todos os farenses. É tempo de reflexão”, escreveu o dirigente, numa curta mensagem divulgada nas redes sociais do emblema de Faro.

A equipa orientada por Jorge Costa, que para escapar à despromoção tinha obrigatoriamente de vencer na 34.ª ronda, acabou por ser derrotada na deslocação aos Açores, com golos de Cryzan (33), Morita (45), Allano (59) e Carlos Júnior (63).

O Farense, que tinha regressado à I Liga após uma ausência de 18 anos, terminou a época no 17.º lugar, com 31 pontos e voltou à II Liga acompanhado pelo Nacional (18.º), as duas equipas promovidas na época passada.

