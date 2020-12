Farense e Paços de Ferreira empatam a uma bola

O Farense e o Paços de Ferreira empataram hoje 1-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com dois golos marcados na segunda parte da partida.

No último jogo das duas equipas em 2020, o Paços de Ferreira adiantou-se no marcador aos 60 minutos, com um golo de grande penalidade do brasileiro Douglas Tanque, mas o Farense, a jogar em casa, chegou ao empate aos 74, por intermédio do escocês Ryan Gauld.

Com este resultado, o Farense, que vinha de uma derrota com o Sporting, soma agora nove pontos e está no 15.º lugar do campeonato, enquanto o Paços de Ferreira, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na prova, é sexto, com 16.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense – Paços de Ferreira, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Douglas Tanque, 60 minutos (grande penalidade).

1-1, Ryan Gauld, 74.

Equipas:

– Farense: Hugo Marques, Alex Pinto, Cláudio Falcão, Eduardo Mancha (Bura, 24), Fábio Nunes, Amine, Fabrício Isidoro, Ryan Gauld, Bilel (Licá, 52), Mansilla (Madi Queta, 74) e Patrick (Stojiljkovic, 52).

(Suplentes: Ricardo Velho, Filipe Melo, Stojiljkovic, Madi Queta, Bura, Bandarra, Ricardo Ferreira, Abner e Licá).

Treinador: Sérgio Vieira.

– Paços de Ferreira: Jordi, Fernando Fonseca, Marcelo, Maracás, Oleg, Stephen Eustáquio, Luiz Carlos (Diaby, 69), Bruno Costa (João Pedro, 86), Hélder Ferreira (Adriano Castanheira, 76), Luther Singh (Uilton, 76) e Douglas Tanque.

(Suplentes: Michael, Marco Baixinho, Uilton, Matchoi, Adriano Castanheira, Lucas Silva, Diaby, João Pedro e João Amaral).

Treinador: Pepa.

Árbitro: Luís Godinho (Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcelo (45+1), Cláudio Falcão (54), Stephen Eustáquio (66), Ryan Gauld (68), Diaby (81), Amine (87), Maracás (90), Douglas Tanque (90+3) e Uilton (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

Como isso: Gostar Carregando...