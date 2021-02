Farense empata com Santa Clara na estreia do treinador Jorge Costa

Farense e Santa Clara empataram hoje 1-1, no jogo de estreia de Jorge Costa como treinador da equipa algarvia, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, última da primeira volta.

Já com Jorge Costa no banco de suplentes, poucas horas após o Farense ter anunciado que seria o sucessor de Sérgio Vieira, o médio escocês Ryan Gauld colocou os anfitriões em vantagem, aos 40 minutos, mas o avançado brasileiro Carlos Júnior restabeleceu a igualdade, aos 63, de grande penalidade.

O Farense, que iniciou no último lugar do campeonato a jornada de fecho da primeira volta, mantém-se em zona de despromoção, com 13 pontos (apesar de ter menos um jogo realizado), enquanto o Santa Clara permanece numa tranquila sétima posição, com 22.

