Farense empata com Wolverhampton que acusa adeptos de racismo

O Farense encerrou no domingo, dia 31 de julho, a preparação para a edição 2022/23 da II Liga de futebol, no jogo de apresentação aos adeptos, com um empate (1-1) frente ao Wolverhampton, equipa da Premier League inglesa orientada pelo português Bruno Lage, que acusou os adeptos do clube algarvio de racismo.

No Estádio de São Luís, Cristian Ponde, na cobrança de um livre direto, abriu o marcador aos três minutos e os ingleses empataram na segunda metade, de grande penalidade, por Hwang (56), selando a segunda igualdade dos algarvios na pré-época, às quais se somam três vitórias.

O Farense apresentou-se com cinco reforços no ‘onze’ (os defesas Gonçalo Silva e Talocha, os médios Diogo Paulo e Vítor Gonçalves e o extremo Marco Matias) e confirmou a mudança de esquema tático para ‘4-3-3’, face aos três centrais utilizados pelo treinador Vasco Faísca na segunda metade da última temporada.

No Wolverhampton, que no sábado tinha utilizado os previsíveis titulares no empate com o Sporting (1-1), Bruno Lage rodou a equipa por inteiro e chamou também elementos dos sub-23, com destaque para a titularidade do lateral-esquerdo português Toti Gomes.

Os algarvios começaram a partida praticamente em vantagem: aos três minutos, Conor Coady cometeu falta à entrada da área e Cristian Ponde executou de forma exímia o respetivo livre direto, colocando a bola no ângulo superior esquerdo da baliza de Jackson Smith.

Os ingleses reagiram à passagem do quarto de hora inicial, após um erro da defensiva farense, mas Chem Campbell, em excelente posição dentro da área, desperdiçou de forma flagrante com um ‘tiro’ às malhas laterais.

Até ao intervalo, com um Farense organizado, mas pouco dinâmico em termos ofensivos, o jogo foi equilibrado, mas jogado a um ritmo morno, escasseando as oportunidades de golo junto às duas balizas.

Após o reatamento, a partida ganhou mais animação, com oportunidades dos dois lados até os ‘wolves’ conseguirem o empate, num penálti marcado por Hwang, aos 56 minutos, a castigar falta clara sobre Chem Campbell.

Com as várias mexidas nos dois conjuntos, o Farense ganhou mais ascendente e o guarda-redes Jackson Smith evitou por duas vezes o golo até final da partida, em lances de Cristian Ponde (60) e Elves Baldé (88).

A equipa de Vasco Faísca estreia-se na II Liga no dia 06 de agosto, com a receção ao recém-promovido Torreense.

Marcadores:

1-0, Cristian Ponde, 03 minutos.

1-1, Hee Chan Hwang, 56 (grande penalidade).

Equipas:

– Farense: Rafael Defendi, Pedro Albino, Gonçalo Silva, Vasco Oliveira, Talocha, Diogo Paulo, Fabrício Isidoro, Vítor Gonçalves, Harramiz, Marco Matias e Cristian Ponde. Jogaram ainda: Vasco Lopes, Lucão, Bandarra, Elves Baldé, Marcos Paulo, Abner, Velásquez, Rafinha e Seruca.

Treinador: Vasco Faísca.

– Wolverhampton: Jackson Smith, Mosquera, Conor Coady, Willy Boly, Toti Gomes, Connor Ronan, Joe Hodge, Chem Campbell, Luke Cundle, Bueno López e Hee Chan Hwang. Jogaram ainda: Harvey Griffiths, Harry Birtwistle, Oliver Tipton, Lee Harkin, Nathan Fraser, Jack Hodnett.

Treinador: Bruno Lage.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Conor Coady (03), Vítor Gonçalves (07), Joe Hodge (63) e Abner (90+4).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.

Wolverhampton acusa adeptos do Farense de racismo e reporta caso à UEFA

O Wolverhampton, equipa inglesa orientada pelo português Bruno Lage, acusou os adeptos do Farense de insultos racistas contra um futebolista e anunciou que vai reportar o caso à UEFA.

“Estamos muito desapontados por informar que um dos nossos jogadores foi alvo de insultos discriminatórios de adeptos adversários durante o jogo desta noite com o Farense”, informou o clube inglês, em nota publicada nas redes sociais, sem especificar o nome do atleta em causa.

A equipa da Premier League revelou ainda que vai reportar o incidente à UEFA, além de pedir ao clube de Faro e às autoridades relevantes que investiguem o caso.

“Estamos a dar todo o nosso apoio ao jogador envolvido. O racismo, em qualquer forma, é completamente inaceitável e nunca deve ser deixado sem resposta”, conclui a nota do Wolverhampton.