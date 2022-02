Farense ganha ao Varzim com golo de Pedro Henrique

O Sporting Clube Farense ganhou na tarde desta quinta-feira um jogo de futebol contra o Varzim Sport Club com um golo de Pedro Henrique aos 19 minutos.

Apesar do Varzim ter entrado com o pé direito no jogo, aos 19 minutos, o jogador do Farense Pedro Henrique rematou contra o fundo da baliza defendida por Ricardo Nunes.

Já próximo do apito final, os algarvios viram-se com alguns problemas devido à expulsão do vilarrealense Miguel Bandarra.

Com esta vitória, o Farense passa a somar 24 pontos, igualando o Académico de Viseu na 14.ª posição da tabela e distanciando-se do Sporting da Covilhã, que tem 18 pontos e está imediatamente abaixo da linha de água.

O Varzim continua com 14 pontos, dividindo o 18.º e último lugar do segundo escalão do futebol português com a Académica.