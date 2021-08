Farense perde com Feirense em inferioridade numérica

Um Feirense reduzido a 10 elementos desde os 41 minutos segurou hoje o golo madrugador de Fábio Espinho para vencer o Farense (1-0) no encontro da quarta jornada da II Liga de futebol, subindo ao terceiro lugar.

Com as duas equipas em fase de estudo, o jogo começou praticamente com o golo dos forasteiros, aos oito minutos, num centro de Diga que encontrou Fábio Espinho no ‘coração’ da área, sem marcação, para um cabeceamento certeiro.

Até ao intervalo, a resposta dos algarvios, intranquilos face à posição negativa na tabela classificativa e com um relvado que continua a prejudicar o espetáculo, não chegou a ter expressão significativa, castigando o futebol ofensivo pouco fluido e criativo.

Ainda assim, Fabrício Isidoro, com um ‘tiro’ por cima, aos 13 minutos, Pedro Henrique, com um remate cruzado ao poste (28), e Elves Baldé, que obrigou Igor a defesa apertada (45+3), criaram relativo perigo para o Farense.

Já perto do final da primeira parte, Vargas, avançado do Feirense, foi expulso por acumulação de amarelos, fator que Jorge Costa tentou aproveitar ao intervalo, com três substituições que visaram empurrar o adversário para a sua área.

A segunda parte, passada quase toda no meio-campo do Feirense, abriu com uma grande oportunidade para os locais, num cabeceamento à figura do recém-entrado Paollo, aos 47, mas o ascendente algarvio raramente teve expressão em mais ocasiões.

O Feirense, bem fechado no seu meio-campo a defender o resultado, só ameaçou de bola parada na segunda metade, num cabeceamento de Bruno que Defendi parou (70).

Aos 78, Eduardo Mancha obrigou Igor a aplicar-se com uma estirada ao ângulo inferior direito da sua baliza e a pressão final do Farense não teve frutos, somando cruzamentos atrás de cruzamentos sem criar perigo.

O Feirense subiu ao terceiro lugar da II Liga, com nove pontos, enquanto o clube de Faro ocupa provisoriamente o 17.º e penúltimo lugar, com apenas um ponto.

