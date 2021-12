Farense perde contra Desportivo de Chaves e mantém-se em 15.º lugar

O Desportivo de Chaves venceu hoje por 2-1 o Farense, com um resultado construído na primeira parte, e somou a terceira vitória consecutiva, em encontro da 15.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Na melhor fase da temporada, o conjunto de Trás-os-Montes soma agora 23 pontos e ocupa, à condição, o quinto lugar, com os mesmos pontos que o Penafiel. O Farense mantém-se com 14 pontos, no 15.º lugar.

A formação de Faro entrou até mais forte, fruto de uma maior intensidade nas disputas de bola, sobretudo pelo lado esquerdo do ataque, com boas combinações entre Henrique e Baldé. O último sairia ainda na primeira parte lesionado.

Mas as individualidades dos transmontanos surgiram com o decorrer do encontro e tiveram um papel decisivo, acima de tudo o médio João Teixeira, que, aos 18 minutos, em jogada individual, encontrou espaço para ‘disparar’ colocado para o 1-0.

Na melhor fase, a equipa da casa aproveitou para aumentar o marcador, fruto de uma excelente jogada coletiva com João Teixeira a deixar para Nuno Campos, que, pela direita, cruzou para o desvio de Platiny na área.

O 3-0 ficou perto, mas, na sequência de um livre, Nuno Coelho cabeceou ao lado.

Os visitantes tomaram conta do encontro de futebol durante praticamente toda a etapa complementar, perante um Chaves à procura de segurar o resultado, mas já sem João Teixeira, que saiu ao intervalo lesionado.

Aos 65 e 82 minutos, o Farense esteve perto de reduzir, primeiro através de um livre direto de Cristian e, depois, por um cabeceamento de Cláudio Falcão, mas Paulo Vítor fez duas defesas atentas.

Ao ‘cair do pano’ os algarvios reduziram mesmo por Robson, de cabeça, que fixou o resultado final.

Marcador:

1-0, João Teixeira, 18 minutos.

2-0, Platiny, 25.

2-1, Robson, 90+2.

Equipas:

– Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Nuno Campos, João Queirós, Luís Rocha, Bruno Langa, Nuno Coelho, Obiora (Kevin Pina, 77), Adriano Castanheira (Batxi, 60), Wellington (Paulinho, 90+1), João Teixeira (João Mendes, 46) e Platiny (Patrick, 60).

(Suplentes: Samu, Rúben Pereira, Kevin Pina, Nicolas, Paulinho, Patrick, Batxi, Pedro Ribeiro e João Mendes).

Treinador: Vítor Campelos.

– Farense: Ricardo Velho, Miguel Bandarra (Taveira, 83), Cláudio Falcão, Robson, Mancha (Sylla, 83), Henrique, Bruno Paz (Loide Augusto, 46), Mica (Madi Queta, 66), Fabrício, Pedro Henrique e Baldé (Cristian, 35).

(Suplentes: Defendi, Gut, Madi Queta, Cristian, Loide Augusto, Lucca, Seruca, Taveira e Sylla).

Treinador: Fernando Pires.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Bandarra (20), Nuno Campos (27), Bruno Langa (43), Luís Rocha (65) e Henrique (77).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.

