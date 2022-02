farense-segura-empate-em-casa-a-jogar-com-10

Empate acaba por ser um 'mal menor' depois da expulsão de Ponde aos 38 minutos

PUB

O Farense e o Académico de Viseu empataram hoje em jogo da 22.ª jornada da II Liga de futebol, disputado no Algarve, em que os forasteiros não conseguiram aproveitar a superioridade numérica durante quase uma hora.

Paná abriu o ativo aos três minutos e Cristian Ponde foi figura pela positiva e pela negativa – igualou aos 13 e foi expulso aos 36, após entrada dura sobre o guardião Gril, que teve de ser substituído -, sem que o resultado se alterasse até ao apito final.

Na luta pela manutenção, o Académico de Viseu, que leva apenas uma vitória nos últimos 12 jogos na II Liga, é 14.º classificado, com 24 pontos, mais três do que o Farense, 15.º ainda com um jogo em atraso.

A equipa viseense praticamente iniciou o encontro em vantagem, marcando logo aos três minutos, pelo médio Paná, que na grande área desviou, de calcanhar, um remate de Ricardo Machado de fora da área, na ‘ressaca’ de um canto.

O golo madrugador intranquilizou os locais, que viram Nussbaumer falhar, aos cinco minutos, um desvio clamoroso para o 0-2, antes da igualdade, aos 13, numa finalização certeira de Cristian Ponde (quarto jogo consecutivo a marcar), após assistência de Vasco Lopes.

A partida prosseguiu dividida a meio-campo, sem grandes ocasiões, até que, aos 36, o Farense ficou em inferioridade numérica, por expulsão de Ponde, que entrou de forma negligente sobre o guardião Gril, dando-lhe um pontapé na face, o que levou à saída deste por lesão.

Rafa Alves, acabado de entrar para o seu lugar, foi logo obrigado a uma defesa apertada nos descontos da primeira parte, num livre ‘do meio da rua’ de Bandarra.

No reatamento, o Académico de Viseu assumiu o ascendente, tentando empurrar para a sua área um Farense que recuou as suas linhas e soube defender-se, escasseando as jogadas de iminente perigo durante um largo período do segundo tempo.

Os algarvios assumiram a postura defensiva para guardar mais um precioso ponto e os forasteiros não foram capazes de desequilibrar, somando apenas uma oportunidade clamorosa, num remate de André Claro para grande defesa de Rafael Defendi (83).

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense – Académico de Viseu, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Paná, 03 minutos.

1-1, Cristian Ponde, 13.

Equipas:

Farense: Rafael Defendi, Gut, Robson, Cláudio Falcão (Eduardo Mancha, 33), Bandarra, Bruno Paz (Mayambela, 78), Mica (Bura, 60), Abner, Vasco Lopes (Jonatan Lucca, 60), Elves Baldé (Harramiz, 60) e Cristian Ponde.

(Suplentes: Ricardo Velho, Madi Queta, Mayambela, Bura, Harramiz, Jonatan Lucca, Vasco Oliveira, Eduardo Mancha e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

Académico de Viseu: Gril (Rafa Alves, 41), Mesquita, Ricardo Machado, Pedro Monteiro, Igor Milioransa (Famana Quizera, 84), Ericson, Paná, Renteria (André Claro, 62), Adílio (Çakar, 84), Yuri Araújo e Nussbaumer.

(Suplentes: Rafa Alves, Famana Quizera, Çakar, Fernando Ferreira, André Claro, Filipe Cardoso, Romy Silva, João Vasco e Bandeira).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Yuri Araújo (45), Mesquita (79) e Adílio (80). Cartão vermelho direto para Cristian Ponde (36) e Rui Valente, treinador adjunto do Académico de Viseu (89).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.