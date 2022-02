Farense soma segundo triunfo seguido após reviravolta

O Farense somou na quinta-feira o segundo triunfo consecutivo na II Liga de futebol, vencendo a Académica 3-1, em jogo em atraso da 17.ª jornada do campeonato, conseguindo a reviravolta numa segunda parte de alto nível.

Costinha abriu o ativo para a equipa última classificada do segundo escalão, logo aos seis minutos, mas o Farense deu a volta após o intervalo, com golos de Cristian Ponde (56), Vasco Lopes (70) e Fabrício Isidoro (80).

A equipa algarvia ocupa agora o 15.º lugar da tabela, com 20 pontos e um jogo em atraso, enquanto os ‘estudantes’ continuam no 18.º e último lugar, com 11 pontos.

Num jogo entre duas equipas que lutam pela manutenção e ambas vindas de vitórias após longos ciclos sem ganhar, a primeira ocasião foi do Farense, logo aos dois minutos, quando Mayambela cruzou e Cristian Ponde falhou o desvio.

Aos seis minutos, surgiu o golo dos ‘estudantes’, após distração de Bura, bem aproveitada por Costinha, que lhe ‘roubou’ a bola e rematou com o pé esquerdo, com a bola a bater no poste antes de entrar.

O Farense assumiu a posse de bola, mas, até ao intervalo, só criou perigo num remate em arco de Bruno Paz, que Stojkovic salvou com uma grande defesa (17) e num cabeceamento de Robson ao lado (24).

No segundo tempo, os algarvios acentuaram a pressão e, com um futebol ofensivo e dinâmico, perante uma Académica apática e sem resposta, as oportunidades foram-se somando e a vitória chegou de forma até bastante fácil.

Mica ameaçou duas vezes, antes de Cristian Ponde empatar, após cruzamento rasteiro de Bandarra (56), e de Vasco Lopes consumar a reviravolta, ‘picando’ a bola sobre Stojkovic, após passe de Bruno Paz (70).

Com o jogo completamente dominado, o Farense podia mesmo ter goleado, porque, além do terceiro golo, numa ‘bomba’ de fora da área de Fabrício Isidoro (80), também mandou duas bolas aos ‘ferros’, por Cristian Ponde (72) e Vasco Lopes (75), entre outras ocasiões desperdiçadas.

Marcadores:

0-1, Costinha, 06 minutos.

1-1, Cristian Ponde, 56.

2-1, Vasco Lopes, 70.

3-1, Fabrício Isidoro, 80.

Equipas:

– Farense: Rafael Defendi, Bura (Gut, 46), Robson, Cláudio Falcão, Bandarra, Mica (Fabrício Isidoro, 72), Bruno Paz, Abner, Mayambela (Elves Baldé, 66), Madi Queta (Vasco Lopes, 66) e Cristian Ponde (Rafinha, 88).

(Suplentes: Ricardo Velho, Gut, Vasco Lopes, Rafinha, Fabrício Isidoro, Henrique, Elves Baldé, Sylla e Eduardo Mancha).

Treinador: Vasco Faísca.

– Académica: Stoijkovic, Guilherme (Hugo Seco, 73), Justiniano, João Tiago (Pavlic, 81), David Sualehe, Ricardo Dias, Reko (Fábio Vianna, 81), Mimito (Caballero, 73), Traquina, Costinha (Fatai, 68) e João Carlos.

(Suplentes: Mika, Fatai, Fábio Vianna, Pavlic, João Lucas, Michael Douglas, Caballero e Hugo Seco).

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: Dinis Gorjão (Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Reko (36), Guilherme (41), Bandarra (64) e Traquina (87).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.