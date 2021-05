Farense vai aos Açores para ganhar o jogo “mais difícil” da época

O treinador do Farense, Jorge Costa, manifestou-se hoje confiante nas possibilidades de a sua equipa triunfar na quarta-feira no terreno do Santa Clara, no jogo “mais difícil” da época, para tentar escapar à despromoção à II Liga.

“É o último jogo, o que acontecer acontece e ponto final. Não dependendo só de nós, temos quase a certeza de que aquilo que fizermos de positivo poderá ser suficiente”, disse o técnico, na antevisão à partida da 34.ª e última ronda da I Liga.

Para escapar à descida ou, pelo menos, garantir o 16.º lugar e a presença no ‘play-off’ de manutenção com o terceiro classificado da II Liga, a equipa algarvia, atualmente no 17.º lugar, com os mesmos 31 pontos do Rio Ave (16.º), tem obrigatoriamente de ganhar nos Açores, esperando ainda pelos deslizes de Boavista (15.º, com 33) ou Rio Ave.

Jorge Costa anteviu “um jogo difícil”, em que “ambas as equipas têm objetivos, diferentes, e estarão focadas” nessas metas, mas, para o Farense, reforçou, será “o jogo mais difícil da época”.

“O Farense será ambicioso, consciente das dificuldades e das necessidades. O ambiente está bom, ganhámos o último jogo [1-0 ao Tondela], o que nos deixou ainda a respirar”, comentou o treinador da equipa de Faro.

Jorge Costa lembrou que o Farense, nas últimas seis jornadas, soma apenas uma derrota: “Esse registo tem de nos dar alguma confiança de que podemos ir aos Açores fazer algo de positivo”, garantiu.

Sobre o Santa Clara, que está na luta pelo sexto lugar e uma vaga na pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, o técnico dos algarvios espera um conjunto “focado e muito moralizado”.

“Não tenho esses dados, mas, se calhar, está a fazer a melhor época de sempre da sua história. É uma equipa que está bem, a fazer um final de época extraordinário e às portas de lugares europeus com todo o mérito”, concluiu.

O Santa Clara, sétimo classificado, com 43 pontos, recebe o Farense, 17.º, com 31, em jogo marcado para o Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, às 19:00 (20:00 em Lisboa), com arbitragem de João Pinheiro (Braga).

