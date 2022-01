Farense vence Portimonense por 2-0 em jogo particular de Sub-23

O Farense, 16.º classificado da II Liga de futebol, com o novo treinador, Vasco Faísca, no banco, venceu hoje a equipa de sub-23 do Portimonense, por 2-0, em jogo particular realizado no Estádio de São Luís, em Faro.

Depois de a receção à Académica, da 17.ª ronda da II Liga, inicialmente agendada para hoje, ter sido adiada, devido a um surto de covid-19 nos ‘estudantes’, a equipa algarvia optou por realizar um particular, decidido com golos de Cristian Ponde e Pedro Henrique.

A estreia oficial de Vasco Faísca pelo Farense está agora marcada para quarta-feira, dia 12, na deslocação ao terreno do Varzim, em jogo em atraso da 16.ª jornada, reagendado também devido a um surto nos ‘poveiros’.

O Farense ocupa o 16.º lugar do segundo escalão, com 14 pontos, mais seis do que a Académica e mais sete do que o Varzim.