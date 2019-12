Farense vence e segue na liderança da II Liga com grande golo de Bandarra

Uma ‘bomba’ de Bandarra, num livre direto, valeu hoje a vitória do Farense na receção ao Feirense, por 1-0, em jogo da 13.ª ronda da II Liga de futebol, que encerrará o ano com os algarvios na liderança.

A equipa algarvia abriu o marcador cedo, logo aos sete minutos, mas teve sempre mais ascendente ao longo do jogo, ficando a dever um resultado mais desnivelado a si próprio e à prestação do guarda-redes Caio Secco, mantendo, porém, o primeiro lugar, com 33 pontos, mais dois do que o Nacional, e mais 10 do que o Varzim, terceiro.

Apesar de o primeiro lance de perigo do encontro ter pertencido ao Feirense, num remate cruzado de João Victor logo aos dois minutos, a equipa da casa não demorou a assumir o domínio e abriu o ativo aos sete minutos, com uma ‘bomba’ de Bandarra, num livre direto em posição frontal, a cerca de 25 metros da baliza, cujo efeito colocado na bola traiu Caio Secco.

A equipa de Sérgio Vieira continuou a empurrar o adversário para o seu meio-campo e criou várias oportunidades para aumentar a diferença, valendo o guarda-redes dos forasteiros a evitar as tentativas de Irobiso (22) e Ryan Gauld (24).

À passagem da meia hora, o Feirense, limitado por uma virose que afetou vários jogadores ao longo da última semana, começou a reequilibrar a partida, mas nunca criou verdadeiro perigo diante de um Farense que voltou a assumir o ascendente após o intervalo.

Bandarra, novamente de livre, mas encostado à linha de fundo, atirou para defesa de Caio Secco com a bola a ressaltar para a barra, aos 64, enquanto a má pontaria de Fabrício Simões levou os algarvios a desperdiçar duas boas ocasiões, aos 75 e aos 81.

Nos minutos finais, o Feirense podia ter empatado a partida, mas o central Luís Rocha deu o corpo a um remate perigoso de Boupendza (90), mas Mayambela também podia ter feito o 2-0, evitado mais uma vez por Caio Secco (90+1).

Jogo realizado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense – Feirense, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Bandarra, 07 minutos.

Equipas:

Farense: Hugo Marques, Bandarra, Luís Rocha, Cássio, Rafael Vieira, Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Fábio Nunes, Ryan Gauld (Alvarinho, 87), Irobiso (Bura, 76) e Fabrício Simões (Mayambela, 90).

(Suplentes: Daniel Fernandes, Tavinho, André Vieira, Mayambela, Bura, David Sualehe e Alvarinho).

Treinador: Sérgio Vieira.

Feirense: Caio Secco, Edson Farias, Ricardo, Ícaro, Zé Ricardo, Bruno Ramires (Vítor Silva, 77), Fábio Espinho, Christian, Boupendza, Abel Camará (Guilherme Ramos, 87) e João Victor (N'Sor, 67).

(Suplentes: Ricardo Benjamim, Feliz, Vítor Silva, N’Sor, Cris, Tiago Mesquita e Guilherme Ramos).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Jorge Sousa (Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Ricardo (06), Rafael Vieira (20), Fábio Espinho (51), Edson Farias (63), Pedro Bessa (delegado do Feirense, 63), Filipe Melo (70), Sérgio Barge (delegado do Feirense, 73 e 90+2), Fabrício Simões (83), Hugo Marques (88) e Bura (88). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Sérgio Barge, delegado do Feirense (90+2).

Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.