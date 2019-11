Farense vence em Coimbra e consolida liderança

O Farense conquistou, no último sábado, três preciosos pontos em Coimbra, num jogo da 10.ª jornada, bastante difícil, que começou a perder. Com este triunfo a equipa algarvia consolida a liderança da 2.ª liga e dá mais um passo rumo ao seu objetivo de subida.

Os estudantes adiantaram-se aos 29 minutos, por João Mendes, mas a equipa algarvia empatou ainda na primeira parte, aos 36, por Fabrício Simões, na transformação de uma grande penalidade, completando a reviravolta no marcador aos 87, por Fabrício Isidoro.

Share this: