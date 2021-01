Farense vence Gil Vicente e sai da zona de despromoção

Sem vencer há três jogos, o Farense bateu hoje o Gil Vicente por 3 – 1, deixando o último lugar da classificação, graças a uma entrada muito forte e eficaz, que resultou em dois golos nos primeiros 15 minutos, primeiro do sérvio Stojiljkovic (10´) e de Licá (15´), o Gil Vicente, reduziu pelo brasileiro Lourency (29´), tendo outro brasileiro Fabricio Isidoro (84´), fechado as contas da partida, marcando o terceiro golo do Farense, que contou com a colaboração e em grande do guarda redes Minhoto, Denis.

Com algumas contrariedades, sendo a maior o facto de não poder contar com oito jogadores devido a lesão, o Farense consegue uma vitória importante, antes da visita a Guimarães e da recepção ao F. C. Porto.

Licá, expulso aos 60 minutos, aumentou ainda mais as dificuldades dos Algarvios e obrigou a equipe a uma aplicação extra que só tranquilizou depois do terceiro golo.

Com esta vitória, o Farense, somou a terceira vitória da temporada, ascendendo ao 14º lugar, com 12 pontos, menos um ponto que o Gil Vicente, 12º classificado com 13 pontos.

Estádio S. Luís ( Faro )

Arbitro : Hugo Miguel ( A. F. Lisboa ), auxiliado por Bruno Jesus e Ricardo Santos

S. C. Farense

Rafael Defendi

Alex Pinto

Bura

Cássio Scheid

Fábio Nunes

Amine Oudrhiri

Fabricio Isidoro

Ryan Gauld ( cap )

(Mansilha 82´)

Hugo Seco

(Madi Queta 38´)

Licá

Stojiljkovic

(Patrick 70´)

Treinador : Sérgio Vieira

Gil Vicente

Denis

Joel

Rodrigo

Ruben Fernandes

Talocha

(Boubacar Hanee 86´)

Gonçalves

Vitor Carvalho

(Y. Baraye 64´)

Lucas Mineiro

(Leandrinho 86´)

Lourency Rodrigues

Kanya

(Alaa Abbas 73´)

Samuel Lino

Treinador : Ricardo Soares

Marcador : 1 – 0 Stojiljkovic 10´; 2 – 0 Licá 16´; 2 – 1 Lourency Rodrigues 29´; 3 – 1 Fabrício Isidoro 84´;

Disciplina :

Cartão amarelo : Lourency Rodrigues 32´; C. Gonçalves 68´; Fábio Nunes 75´; Rúben Fernandes 89´

Cartão vermelho directo : Licá 60´;

José Manuel Martins

PUB