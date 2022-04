Farense vence Sporting da Covilhã com penalti

Um penálti convertido por Pedro Henrique, que tinha entrado minutos antes, decidiu no domingo o triunfo do Farense sobre o Sporting da Covilhã (1-0), o terceiro consecutivo dos algarvios na II Liga de futebol, no jogo da 28.ª jornada.

O golo do avançado brasileiro, que ‘ganhou’ a grande penalidade e marcou aos 79, três minutos depois de entrar, confirmou o bom momento de forma dos algarvios desde que Vasco Faísca assumiu o comando técnico, com sete vitórias em 13 jogos.

A equipa de Faro ocupa o 10.º lugar, com 37 pontos, e afastou-se da zona de descida, enquanto o Sporting da Covilhã está no 16.º posto, que dá acesso ao ‘play-off’ de manutenção, com 26.

O Farense teve o ascendente na partida durante boa parte da primeira metade, com mais posse de bola e ameaçando mais vezes a baliza adversária do que os serranos, que só no último quarto de hora conseguiram aparecer com perigo na área algarvia.

Madi Queta teve o golo na cabeça logo aos dois minutos, desviando para fora um remate torto, mas forte, de Cristian Ponde, enquanto aos 13 foi Elves Baldé a rematar contra o central André Almeida e a bola a ressaltar para o poste direito da baliza de Léo Navacchio.

À exceção de uma oportunidade de Felipe Deni, originada numa perda de bola de Vasco Oliveira, os locais continuavam ‘por cima’ e, aos 27, Elves Baldé rematou à entrada da área, em zona frontal, para defesa de Leo Navacchio.

Só houve mais Sporting da Covilhã nos últimos minutos da primeira parte, período em que Kukula desperdiçou a melhor ocasião da sua equipa, surgindo em boa posição a desviar o cruzamento de Jean Felipe, mas à ‘figura’ de Rafael Defendi (43).

Após o intervalo, o Farense continuou a reforçar o seu domínio, com Cristian Ponde a ameaçar em dois momentos (49 e 57), antes de os serranos responderem, com um livre direto de Gilberto que obrigou o guardião dos algarvios a defesa apertada (66).

Depois de Lucca desperdiçar uma grande ocasião, rematando ao lado dentro da área (73), Vasco Faísca apostou em Pedro Henrique, que, dois minutos depois, ‘ganhou’ um penálti (tocou a bola para a linha de fundo e foi rasteirado pelo guardião Léo Navacchio) e converteu ele mesmo o ‘castigo máximo’ (79), assinando o seu nono golo nesta edição da II Liga.

Até ao apito final, o Farense podia ter marcado novamente, num remate de Vasco Lopes que ressaltou das costas de Héliton para o poste (85), mas também pode agradecer o triunfo a Rafael Defendi, que com uma defesa brilhante, com o pé, ‘tirou’ o golo do empate a Camilo Triana (88).

Marcador:

1-0, Pedro Henrique, 79 minutos (grande penalidade).

Equipas:

– Farense: Rafael Defendi, Cláudio Falcão, Robson, Vasco Oliveira, Bandarra (Abner, 87), Jonatan Lucca, Bruno Paz (Fabrício Isidoro, 61), Mayambela, Madi Queta (Harramiz, 76), Elves Baldé (Vasco Lopes, 61) e Cristian Ponde (Pedro Henrique, 76).

(Suplentes: Ricardo Velho, Vasco Lopes, Bura, Fabrício Isidoro, Harramiz, Abner, Mica, Sylla e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

– Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira (Ryan Teague, 83), André Almeida, Héliton, David Santos, Jean Felipe, Gilberto, Tembeng (Arnold, 83), Rui Gomes (Samu, 70), Felipe Dini (Diogo Almeida, 64) e Kukula (Camilo Triana, 64).

(Suplentes: Bruno, Jorge Vilela, Arnold, Diogo Almeida, Ryan Teague, Sena, Samu, Vítor Carvalho e Camilo).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Paz (23), Robson (36), Fabrício Isidoro (68) e Rafael Defendi (69).

Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.