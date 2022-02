Farense vence Vilafranquense e foge à linha de água

PUB

Farense recebeu e venceu, este domingo, o Vilafranquense (1-0) e afastou-se ainda mais dos lugares de descida na II Liga.

Depois de um primeiro tempo razoavelmente equilibrado, os algarvios apoderaram-se da bola e das oportunidades no segundo tempo, acabando por chegar ao golo da vantagem logo após o regresso dos balneários.

Aos 48 minutos, Mayambela abriu o ativo para alegria dos adeptos da casa e o golo revelou ser suficiente para carimbar três importantes pontos.

Com este resultado, o Farense passa a somar 27 pontos e sobe ao 13.º lugar, enquanto o Vilafranquense é 12.º classificado, com 29 pontos.

Adeptos do Farense solidários com a Ucrânia

Os adeptos do Farense colocaram hoje no São Luís, antes do jogo entre os algarvios e o Vilafranquense, uma bandeira da Ucrânia, como forma de solidariedade com o povo ucraniano que está a sofrer o flagelo da guerra desde a madrugada de quinta-feira.