Farnáutica regressa à capital algarvia para afirmar o potencial do mar

A Mostra do Mar e da Náutica de Faro (Farnáutica) regressa com o objetivo de reforçar a afirmação da cidade enquanto destino náutico. O evento volta a realizar-se este ano, com um espaço expositivo no Jardim Manuel Bivar, de 05 a 08 de maio.

Além de diversos seminários e atividades organizadas por vários parceiros dirigidos a diferentes públicos, a Estação Náutica de Faro irá participar com um stand próprio para dar a conhecer informação turística do concelho e divulgar a oferta de serviços dos parceiros aderentes.

Esta quinta-feira, dia 05 de maio, a conferência “Mar, transformar o potencial em valor”, decorrerá em regime presencial, no Hotel 3HB, a partir das 14:15. A participação é gratuita, estando, no entanto, sujeita a inscrição prévia através deste link.

O evento tem também por objetivo dar a conhecer a visão de especialistas de várias áreas sobre os desafios e as oportunidades que o mar apresenta, permitindo a criação de valor de forma sustentável.

A conferência contará com dois painéis. No primeiro painel participarão Ana Margarida Leal, do Instituto da Conservação da Natureza e das Pescas e Adelino Canário, professor catedrático da Universidade do Algarve e presidente da direção do Centro de Ciências do Mar que abordarão os desafios e potencialidades do território marítimo no concelho de Faro.

No segundo painel, dedicado às atividades económicas ligadas ao mar, participarão Miguel Cardoso, da Olhãopesca, Rui Roque, da Nautiber, Christopher Barrett, ligado ao Projeto Kepler – Carbon Recapture, António Marques Vital, presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos e Miguel Silveira, da empresa MadeinSea.