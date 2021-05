Faro: 1,2 milhões para terrenos para habitação a custos controlados

A Câmara de Faro informou que vai lançar processo de hasta pública para alienação de dois lotes de terreno para a construção de habitação a custos controlados, procedimento que segue agora para deliberação na Assembleia Municipal e prevê um valor base de aquisição para os dois lotes de quase 1,2 milhões de euros.

O procedimento respeita à seleção de um interessado (empresas de construção ou agrupamento de empresas) que se proponha adquirir o lote n.º 6, com a área de 1067 m2, localizado no gaveto da Estrada da Senhora da Saúde com a Rua Capitães de Abril e o lote n.º 7, com a área de 888 m2, localizado no gaveto da Rua Capitães de Abril com a Praceta Capitães de Abril em Faro.

Os lotes em causa destinam-se à construção de um empreendimento de habitação de 90 fogos e 66 lugares de estacionamento na cave: o lote 6, com o valor base de licitação de 616.247,28€, destina-se a 46 fogos e 36 lugares de estacionamento em cave e o lote 7, com o valor base de 569.315,12 €, destina-se a 44 fogos e 30 lugares de estacionamento em cave.

As tipologias dos fogos a construir deverão, em percentagem global, ser de: 30% a 35% em tipologia T3; 40% a 55%, em tipologia T2 e 20% a 35%, em tipologia T1.

O concurso para atribuição dos fogos será lançado durante o processo de construção das habitações a custo controlado.

