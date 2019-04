Faro: A importância da saúde na economia do Algarve em debate

“A Importância da Saúde na Economia do Algarve” é o tema do evento que se realiza no próximo dia 9 de abril, pelas 14h00, no anfiteatro do campus de Gambelas da Universidade do Algarve. A conferência resulta de uma organização conjunta entre Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e a Universidade do Algarve (UAlg), no âmbito da comemoração dos 40 anos das duas instituições.

Após a sessão de abertura, agendada para as 14h00, que conta com a presença do vice-reitor da Universidade do Algarve, Saúl Neves de Jesus, e do subdiretor da Faculdade de Economia, Jorge Andraz, segue-se a conferência “Políticas Sociais”, proferida por António Correia de Campos, presidente do Conselho Económico e Social.

No âmbito do evento haverá ainda um espaço de debate sobre a temática “A Importância da Saúde na Economia do Algarve”, contando com as intervenções de Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve; Ana Paula Gonçalves, presidente do Conselho de Administração do CHUA; Rui Lourenço, antigo presidente da ARS Algarve e docente convidado na UAlg; Rui Nunes, professor em Ciências Económicas na Faculdade de Economia da UAlg; e Luís Coelho, professor em Finanças na Faculdade de Economia da UAlg. O debate será moderado pela jornalista da RTP, Rosa Veloso.