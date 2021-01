Faro abre candidaturas para apoios ao associativismo 

A Câmara Municipal de Faro abriu esta semana as candidaturas para apoios ao associativismo do concelho, até dia 26 de fevereiro, anunciou a autarquia.

Com esta iniciativa dirigida a associações das áreas social, cultural, desportiva, juventude e defesa da causa animal, o município pretende melhorar as condições de vida da população que nesta altura se debate “com grandes dificuldades devido à impossibilidade de realização de parte das atividades que garantem a sua sustentabilidade financeira devido às restrições impostas pela pandemia”, segundo o comunicado.

Podem candidatar-se todas as associações sem fins lucrativos através de formulários próprios disponíveis no website da Câmara Municipal de Faro, acompanhados dos documentos requeridos, consoantes as medidas que pretendam beneficiar.

Para o associativismo cultural, estão abertas as candidaturas para medidas de apoio à atividade regular, à modernização e beneficiação de instalações, ao arrendamento e à modernização e autonomia associativa.

Na área do desporto, estão abertas as candidaturas para apoio à atividade regular, à modernização e autonomia administrativa, às classificações de mérito, à modernização, funcionamento e beneficiação de instalações, ao arrendamento, à cedência de instalações e às boas práticas de gestão de entidades desportivas.

