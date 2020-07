Faro acolhe exposição sobre árvores nativas de Portugal

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Rua de Santo António e a Rua Vasco da Gama, em Faro, vão acolher até dia 11 de julho uma exposição alusiva às árvores nativas de Portugal, em parceria com a associação de Comerciantes da Baixa e com a Associação Bandeira Azul, anunciou a União de Freguesias de Faro.

Esta iniciativa pretende dar a conhecer as árvores nativas portuguesas a toda a população e o seu papel no sistema climático, com foco no tema da valorização do território ao nível biológico, ecológico, económico, histórico e cultural.

A exposição é composta por gravuras em formato A1 com referências às principais características, curiosidades e as suas utilizações, com alusão às 20 principais espécies de árvores originárias de Portugal.

Entre as arvores presentes nesta exposição está o amieiro, azevinho, azinheira, carvalho-alvarinho, carvalho-cerquinho, carvalho-negral, castanheiro, choupo-branco, dragoeiro, freixo, lodão-bastardo, loureiro, medronheiro, oliveira, pilriteiro, pinheiro-manso, salgueiro-branco, sobreiro, teio e ulmeiro.