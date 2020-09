Faro acolhe festival internacional de curtas portuguesas nesta sexta-feira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Faro acolhe o New York Portuguese Short Film Festival (NYPSFF) na próxima sexta-feira, dia 25, às 21:30, no Instituto Português do Desporto e da Juventude, segundo informa a associação cultural ArQuente.

Numa parceria com o Arte Institute, a ArQuente traz a Faro a 10ª Edição do NY Portuguese Short Film Festival (NYPSFF). Trata-se de um festival de curtas-metragens, dedicado à divulgação do Cinema Português Contemporâneo.

O NYPSFF, organizado pela primeira vez em junho de 2011, foi o primeiro festival de curtas-metragens portuguesas nos Estados Unidos. O festival mostra o trabalho da nova geração de jovens realizadores portugueses. Ao organizar o Festival anualmente, em vários países, o Arte Institute pretende ampliar e conquistar novos públicos para o cinema português, em todo o mundo.

Ana Miranda, diretora do Arte Institute, afirma que “o NY Portuguese Short Film Festival tem sido uma grande montra para o cinema contemporâneo português e tem aberto portas aos novos realizadores nacionais em termos de promoção e divulgação das suas curtas metragens até mesmo para participarem noutros festivais internacionais.”

O NY Portuguese Short Film Festival já passou por todos os continentes, em 53 cidades de 23 países, entre elas, Nova Iorque, São Francisco, Lisboa, Porto, Cascais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Sidney, Berlim, Paris e Londres.

Fúlvia Almeida, presidente da ArQuente, afirma que “acolher este festival é um orgulho, pois para além de ser a primeira vez que é organizado no Algarve vai ao encontro da missão da ArQuente, desenvolver atividade de produção e promoção em diversas áreas culturais, neste caso específico do cinema português e dos seus cineastas emergentes”.

Esta passagem do NY Portuguese Short Film Festival por Faro, conta com a parceria do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e do Cineclube de Faro.

As curtas metragens foram selecionadas e submetidas à apreciação de um júri composto por figuras do meio cinematográfico Português e Internacional; como Monica Vilela, Luis da Matta Almeida e Lauren Sowa.

A sessão será composta pelas curtas-metragens “California” de Nuno Baltazar, “The Boy and the Owl” de Mário Gajo de Carvalho, “Final Act” de Maria Hespanhol, “Loop” de Ricardo M. Leite, “Today might be the last day I see your face” de Vasco Mendes, “Sofia” de Filipe Ruffato e Gonçalo Viana, “Past-it” de Elmano Silva, “Monday” de Sebastião Salgado, “Simulacrum” de Duarte Couto Maltez, “Alvorada” de Carolina Neves e “Sea Shepherd” de Débora Mendes.