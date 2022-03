Faro acolhe peça com utentes de associação de saúde

O Teatro do Sótão apresenta no próximo fim de semana em Faro o espetáculo “Mente Inquieta”, baseado em temas propostos e apresentados por utentes da Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL).

“É um espetáculo apresentado por utentes da associação que estão em tratamento de doenças do foro psicológico, baseado em temas sobre os quais manifestaram vontade de falar”, referiu João de Brito, diretor do Lama Teatro.

A peça criada no âmbito do projeto “mentalizar-te – Arte & Saúde Mental” é produzido em colaboração com a associação Lama, com encenação de João de Brito, e tem como intérpretes “pessoas que estão em tratamento de doenças depressivas ou esquizofrenia”, referiu.

“São utentes da associação que estão a tratar da sua saúde mental e que integram uma ação continuada de práticas artísticas variadas, um trabalho que tem sido desenvolvido há vários meses, culminando agora com a apresentação pública deste espetáculo”, destacou.

Segundo João de Brito, o espetáculo é composto por temas variados “com os quais as pessoas estão identificadas, como vulcões, música e dança a objetos que são próximos a cada um dos intérpretes”.

“Trata-se de uma espécie de colagem de momentos de cada um, misturados com dinâmicas de grupo, existindo mesmo um deles que pretendeu falar sobre a sua condição enquanto utente da ASMAL e a importância que a instituição tem na sua vida”, apontou.

O espetáculo vai ser apresentado durante dois dias, na sexta-feira e no sábado, pelas 21:00, no Lama Black Box, em Faro.