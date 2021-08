Faro Alternativo regressa com 12 concertos e quatro dias de festa

A 11º edição do festival Faro Alternativo regressa à capital algarvia entre 30 de setembro e 3 de outubro, para 12 concertos e quatro dias de festa.

Gaerea, Anarchicks, Dapunksportif e Kristoman e Realpunch encabeçam o cartaz do evento que reúne vários géneros musicais na Associação Recreativa e Cultural de Músico (ARCM) em Faro.

O primeiro dia, quinta-feira 30 de setembro, é dedicado aos sons mais pesados, com os algarvios Pull The Trigger e Shadowmare. A noite fecha com portuenses Gaerea a celebrarem o 5º aniversário (marcado para o Hard Club em novembro) e com digressão europeia de 2022 já marcada com 80 datas.

A banda ‘punk rock’ e ‘pop’ feminina lisboeta Anarchicks garante a animação da segunda noite (1 de outubro) acompanhada do ‘funny folk punk rock’ dos Shivers e do ‘rock’ alternativo dos algarvios Cicatriz.

Para sábado 2 de outubro o ‘rock’ é garantido com Dapunksportif, Suspeitos do Costume e Urubu.

O último dia do Faro Alternativo, 3 de outubro, é dedicado à cultura ‘hip hop’ com Kristoman & Realpunch, Roda Jones e Anymal Racional.

A organização avança que a lotação é bastante limitada e os bilhetes já se encontram à venda com o custo de oito euros (sócios ARCM) e 10 euros (não sócios) para um dia, havendo uma pulseira a 30 euros para os quatro dias, mas disponível apenas para sócios da ARCM e até ao dia 31 de agosto.

