Faro amplia rede de parceiros do núcleo de intervenção dos sem-abrigo

A rede de parceiros que constituem o Núcleo de Planeamento e Intervenção dos Sem-Abrigo de Faro (NPISA Faro) passou a contar, em setembro, com três novas entidades, foi agora anunciado pela Câmara de Faro.

Em cerimónia realizada no salão nobre da Câmara Municipal de Faro, assinalou-se a adesão àquela rede da Cáritas Diocesana do Algarve, da Guarda Nacional Republicana de Faro e o Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP.

O NPISA tem por fim trabalhar em parceria na problemática das pessoas em situação de sem-abrigo.

De acordo com o comunicado, Faro foi o primeiro município do Algarve, em dezembro de 2010, a formalizar por protocolo a criação do Núcleo e Planeamento e Intervenção dos Sem-Abrigo de Faro.

Na altura, procedeu-se à assinatura da atualização do Protocolo de Parceria do Núcleo e Planeamento e Intervenção dos Sem-Abrigo de Faro, com o objetivo de adequar o anterior Protocolo em à nova Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023).

Com a adesão dos novos parceiros, a rede passa a contar com as seguintes entidades:

Município de Faro, União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), Comando Distrital de Faro – Polícia de Segurança Pública, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – Direção Regional do Algarve, Instituto de Segurança Social, IP- Centro Distrital de Faro, Grupo de Ajuda a Toxicodependentes, Movimento de Apoio à Problemática da Sida, Santa Casa da Misericórdia de Faro, Fábrica da Igreja de São Pedro de Faro, Fábrica da Igreja da Paróquia de São Luís, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Administração Regional de Saúde do Algarve I.P, Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Faro-Loulé, Rede Europeia Anti Pobreza, Cáritas Diocesana do Algarve, Guarda Nacional Republicana de Faro, Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP.

Durante a cerimónia de adesão dos novos parceiros, foram apresentados dois projetos que se encontram a funcionar, no âmbito da intervenção com as pessoas em situação de Sem Abrigo, bem como uma nova candidatura com carácter inovador a nível nacional, que se encontram em curso no concelho, com o apoio do Município.

O Projeto TMN – Tua, Minha, Nossa, que está a ser desenvolvido pelo MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da SIDA, tem como objetivo a inserção de pessoas em situação de sem abrigo na sociedade, com acesso imediato a uma habitação partilhada, como primeiro passo para a inserção da pessoa na sociedade.

O Projeto TMN, com seis meses de existência em Faro, apresenta resultados que servem de referência como Boas Práticas, a nível Nacional. Durante o seu ainda curto período de existência, já passaram pelos dois apartamentos partilhados um total de 18 utentes, sendo que 6 utentes já foram integrados na sociedade.

O Projecto LEGOS, uma parceria com o GATO, MAPS, CASA, APF, GRATO, tem como objetivo a inserção de pessoas em situação de sem abrigo em conjunto com a rede de parceiros existente, promover a implementação do modelo de intervenção integrado de todos os agentes que, no respetivo concelho, atuam com e para a população em situação de sem abrigo.

O Projeto visa implementar a figura do gestor de caso, o qual ficará diretamente responsável por esses utentes, focando a sua atuação na construção dos projetos individuais de intervenção, tendo por base uma relação de proximidade e confiança, criando a aproximação necessária para em conjunto com o utente atingir o sucesso.

Este é o projeto de 7 concelhos, 5 parceiros, 1 região e 1 única candidatura.

A candidatura em curso, visando o Projecto Porta Xis 1 apresentado pela associação MAPS -Movimento de Apoio à Problemática da Sida em parceria com o com a Associação Xis – Grupo para a Promoção e Proteção LGBTI, e com o Município de Faro, tem como objetivo a celebração de protocolo para o funcionamento de apartamentos partilhados para pessoas LGBTIQ + em situação de sem abrigo.

O Núcleo e Planeamento e Intervenção dos Sem-Abrigo de Faro é tido como exemplo de boas práticas no seu funcionamento e intervenção em função da problemática das Pessoas em situação de sem-abrigo.

