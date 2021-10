Faro: António Zambujo vai atuar no Teatro das Figuras

A artista atua no Grande Auditório do Teatro das Figuras no dia 6 de novembro, às 21:30 horas, trazendo ao público farense o seu novo álbum “António Zambujo Voz e Violão”, divulgou o Teatro das Figuras.

Ao nono álbum, oitavo de originais, o músico inspira-se no nome de “um dos discos da sua vida”, segundo a sua página oficial, “João Voz e Violão”, álbum de João Gilberto editado em 1999.

Nascido em Beja, a 19 de Setembro de 1975, António Zambujo é um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesa.

A bilheteira do teatro está disponível de terça-feira a sábado, das 13:00 às 19:30 ou a qualquer momento através do site. O valor do bilhete é de 25€ para a primeira plateia e 22€ para a segunda plateia.

PUB