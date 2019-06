Faro: Assinado contrato de concessão do crematório

Foi assinado na passada sexta-feira, dia 14 de junho, o contrato de concessão entre a Câmara Municipal de Faro e a Servilusa com vista à construção e exploração do crematório de Faro.

O equipamento irá ser instalado no

Cemitério Novo e compreende forno crematório e todas as valências conexas, como

sala de tanatopraxia, receção, capela ecuménica, arrecadações, instalações

sanitárias e vestiário.

Com a assinatura deste contrato,

coloca-se termo a um longo processo que tramitava já desde 2011, ano em que

pela primeira vez o Município colocou o crematório a concurso. Nessa ocasião, a

empresa vencedora não chegou a cumprir os termos acordados, tendo a autarquia

resolvido o contrato em 25 de maio de 2016 e recebido, por via disso, uma

indemnização de 309.000 euros.

Nessa sequência, a Câmara abriu novo

concurso no Verão de 2016 tendo, no entanto, o procedimento de adjudicação sido

suspenso por impugnação judicial apresentada por um dos concorrentes. Em novembro

de 2018 o processo seria retomado, no âmbito da sentença proferida pelo

Tribunal Central Administrativo do Sul, permitindo a assinatura do contrato que

hoje se divulga.

O adjudicatário tem agora 70 dias para

apresentar o projeto de execução, ao que se seguirá um período de 30 dias para

a respetiva aprovação e um prazo de 10 meses para concretização da obra.

O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, considera que “esta é uma excelente notícia, não só para o Município que passa a ter melhores condições para fazer a gestão do espaço afeto aos serviços fúnebres, como para a Região que carecia efetivamente de um serviço desta natureza já há muitos anos”.