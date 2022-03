Faro: Associação 289 reabre ao público este fim de semana

No dia 12 de março, sábado, a Associação 289 vai reabrir suas portas ao público, no já carismático Solar das Pontes de Marchil, com a sua primeira mostra do ano, uma exposição coletiva, cheia de surpresas, intitulada “Vórtices, Abismos, Buracos Negros & Outros Lugares Afins”.

PUB

Pelo quinto ano consecutivo, a Associação 289, vem divulgar “e afirmar a Arte Contemporânea como meio de intervenção social e convidar o público para com ela conviver e interagir”.

O título da exposição remete o público para a Obra de Arte através de um “plongée necessário para sua revelação e entendimento. A Obra de Arte é um abismo onde é preciso naufragar para se poder sobreviver/existir.” É este o desafio que a Associação 289 propõe, com esta exposição coletiva, onde se cruzam artistas residentes e convidados, “onde se mesclam linguagens e estilos, onde se fundem práticas e conceitos”.

A exposição inaugura dia 12 de março, sábado, às 17:00 e vai estar patente ao público até dia 01 de maio.