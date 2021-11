Faro atribui bolsas de estudo a alunos do secundário e ensino superior

A Câmara Municipal de Faro vai voltar a atribuir bolsas de estudo a estudantes do secundário e do ensino superior, cujas inscrições já se encontram abertas até ao dia 30 de novembro, anunciou a autarquia.

Estas bolsas são destinadas a alunos do ensino secundário e superior que estejam inscritos em licenciaturas ou mestrados, residentes no concelho de Faro, “que careçam de meios próprios para prosseguirem estudos”, segundo o comunicado da autarquia de Faro.

Ao todo poderão ser atribuídas 16 bolsas para estudantes portugueses e duas para alunos provenientes de países ou cidades de língua oficial portuguesa geminadas com Faro.

Este apoio mensal será atribuído num total de 10 mensalidades, correspondentes a 2/5 do salário mínimo nacional.

Os candidatos devem reunir os seguintes requisitos: residirem no concelho de Faro há mais de cinco anos, estarem matriculados em estabelecimentos de ensino secundário ou superior no ano letivo, deterem aproveitamento escolar no ano imediatamente anterior àquele que não pode ser inferior ao nível 4 para os alunos do 9º ano e à média de 13 valores para os alunos do ensino secundário e ensino superior, além do aproveitamento escolar em todas as disciplinas, pertencerem a um agregado familiar que não possua um rendimento mensal per capita superior ao salário mínimo nacional e não usufruírem de qualquer bolsa ou subsídio equivalente.

Já em relação aos candidatos oriundos de países ou cidades de língua oficial portuguesa, devem reunir os seguintes requisitos: matriculada em estabelecimento de ensino superior no concelho de Faro e residência no concelho de Faro no ano da matrícula e da candidatura à bolsa.

As candidaturas têm de dar entrada na Divisão de Educação do Município até 30 de novembro, entre as 09:00 e as 16:00, enquanto no último dia deverão ser entregues até às 13:00.

PUB