Faro: Casa das Virtudes recebe espetáculo de Natal 

A Casa das Virtudes, em Faro, vai receber o espetáculo "A Todos um Fixe Natal”, no dia 5 de dezembro pelas 16:00, anunciou a organização.

Este espetáculo em Faro é dirigido para a comunidade infanto-juvenil e toda a família é composto pelos mágicos Marcelo Monteiro e Marcelo Beutrin.

Os bilhetes individuais têm um custo de 5 euros para as crianças e 12 euros para os adultos, enquanto os bebés de colo ou até aos dois anos têm entrada livre.

Está também disponível um pack de família para dois adultos e duas crianças a um preço de 30 euros.

As reservas podem ser feitas através do e-mail reservas.casadasvirtudes@gmail.com ou do telefone +351 926 636 974.

