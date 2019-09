Faro celebra Dia Mundial do Turismo

A autarquia de Faro irá comemorar, no próximo dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo 2019, realizando um conjunto de iniciativas que visam assinalar a importância do Turismo na economia do Município.

“Turismo e Emprego: um futuro melhor para todos”, é o lema que a Câmara pretende utilizar para iniciar o dia, no Jardim Manuel Bívar, efetuando uma ação promocional da “marca” Faro dirigida a todos os turistas, visitantes e residentes no município e que terão a oportunidade de ser fotografados com elementos alusivos à cidade, podendo, no próprio momento, partilhar as suas fotos nas diversas redes sociais.

A Associação da Baixa de Faro e os seus associados, irá juntar-se à iniciativa, que contará com a presença de vários animadores, durante este período haverá também distribuição de brindes promocionais, bem como variadas brochuras sobre a cidade e Município.

Durante a tarde, a Divisão de Promoção Turística e o Museu Municipal, convidam todos os residentes do Município a serem “Turistas em Faro por um Dia”. Uma ação que visa a divulgação e descoberta do património através de uma visita guiada aos locais mais procurados pelos milhares de turistas que visitam Faro.

Pelas 18h30, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, será realizada uma visita guiada à Ermida de Santo António do Alto e ao seu miradouro, que também terá uma participação gratuita e inscrições limitadas, através do telefone 289870829.

A participação é gratuita, mas as inscrições são limitadas, poderão ser realizadas através do e-mail turismo@cm-faro.pt ou do telefone 289870065.