Faro: Centro de vacinação passa para o Fórum Algarve

O Centro de Vacinação de Faro, que se encontrava a funcionar no Centro de Saúde da cidade, muda-se, a partir deste sábado, para um novo espaço no Centro Comercial Fórum Algarve. Poderão ser vacinadas 400 pessoas diariamente.

Localizado no 1.º piso do Fórum Algarve, com boas condições de acesso, estacionamento e com mais conforto para os utentes, este novo espaço tem quatro postos de vacinação Covid-19 e Gripe, assegurados pela equipa de profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Central da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve), e terá a capacidade para vacinar cerca de 400 pessoas diariamente.

O horário de funcionamento, este fim de semana, será das 09:00 às 17:00 e, a partir de segunda-feira, das 09:00 às 19:00.

Esta mudança de instalações é realizada ao abrigo de um protocolo de cedência de espaço a título gratuito, celebrado entre a ARS Algarve e o Fórum Algarve, no âmbito da responsabilidade social do Fórum Algarve, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro e da Proteção Civil.

