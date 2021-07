Faro: Ciclovia da Avenida Gulbenkian vai ter separadores e sinalização

O Presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, assinou o contrato de adjudicação da empreitada para colocação de separadores e sinalização vertical na ciclovia da Avenida Calouste Gulbenkian.

A obra foi adjudicada à Sociedade José de Sousa Barra Filhos por um valor global de 31.650,54 euros e tem um prazo de execução de 30 dias.

O contrato prevê a colocação de elementos dissuasores de atravessamento com separação entre si ao longo da marcação rodoviária em ambos os sentidos e em posição de separação da linha delimitadora da faixa rodoviária e delimitação da ciclovia.

Além destes elementos, está ainda prevista a colocação de sinalização vertical nas áreas de aproximação à ciclovia em arruamentos convergentes.

Tendo em conta que esta avenida conta habitualmente com grande volume de trânsito, o município “recomenda a máxima prudência ao longo do decurso dos trabalhos na via e agradece a compreensão de todos pelos possíveis incómodos”.

