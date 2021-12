Faro comanda rede europeia que quer dinamizar os rooftops das cidades

O município de Faro lidera o esforço coletivo de uma rede europeia de nove cidades para maximizar o uso criativo dos rooftops, que podem constituir recursos urbanos efetivos para o crescimento vertical das cidades. O anunciou foi feito pela autarquia.

A European Creative Rooftop Network (ECRN), financiada pelo programa Europa Criativa até 2024, está a trabalhar no sentido dos rooftops poderem representar soluções criativas e úteis para os desafios sociais, económicos e ambientais que a Europa enfrenta no futuro.

O projeto alega que em diversas áreas da Europa, milhares de quilómetros quadrados de espaço (público) com enorme potencial estão subaproveitados e não são reconhecidos como um recurso urbano efetivo, como é o caso dos rooftops, onde se podem desenvolver inúmeros projetos urbanos. Esta perceção, junta assim organizações de nove cidades num esforço coletivo de desbloquear o potencial dos rooftops europeus, ou seja, a área combinada de telhados (das açoteias) planos das cidades.

A abordagem temática que o município de Faro quer ter para as suas políticas das açoteias é inspirada na forma como estas nos permitem observar a cidade de outra perspetiva e o poder de as imaginar de múltiplas formas, levando a três áreas diferentes de desenvolvimento: artes, comunidade e sustentabilidade.

O objetivo principal é que as açoteias de Faro se transformem em novos espaços públicos: locais de encontro verdes e sustentáveis, ​​onde as comunidades possam prosperar. A ECRN assegura a inspiração internacional necessária para levar a cabo os projetos que Faro deseja, e, por outro lado, permite a partilha do conhecimento local do município com congéneres europeus.

No dia 1 de dezembro de 2021, as organizações parceiras reuniram-se em Antuérpia, na Bélgica, num rooftop acessível ao público.

O encontro das nove cidades parceiros na Bélgica

As nove cidades parceiras diferem em termos de cultura, clima e planeamento urbano, mas procuram encontrar as suas semelhanças dentro da paisagem urbana europeia de rooftops e trocar conhecimentos sobre esse património partilhado.

Juntamente com Faro, o ECRN liga os seguintes parceiros: Amsterdão, Antuérpia, Barcelona, ​​Belfast, Chemnitz, Gotemburgo, Nicósia e Roterdão.

PUB