Faro comemora Dia dos Avós

Faro comemora no próximo dia 26 de julho o Dia dos Avós, com várias atividades que pretendem reforçar o convívio intergeracional e proporcionar um dia diferente aos avós e netos participantes.

O evento é organizado pelo Município de Faro e pela Plataforma Saúde em Diálogo e conta com os seguintes parceiros: Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, Associação de Saúde Mental do Algarve, Associação Sê Mais Sê Melhor, Jardim-de-Infância “O Relógio” e Polícia de Segurança Pública.

O Jardim da Alameda é o local escolhido para as comemorações, que terão início às 14h30. Pelas 15h00 haverá animação com a performance de “Double T”, seguida da atuação do Grupo do Rancho Folclórico do Relógio, pelas 15h30. Pelas 16:00, seguir-se-á a atuação de Afonso Dias, que interpretará “Fado Aleixo”, uma homenagem ao grande poeta algarvio com canções e poemas nos 120 anos do seu nascimento. Pelas 18h00, para encerrar as comemorações, decorrerá, no pátio da Biblioteca Municipal de Faro, a Hora do Conto.

Paralelamente ao programa de animação cultural, os participantes poderão reunir-se num grande piquenique, podendo trazer o seu lanche ou adquiri-lo no stand de comes e bebes confecionados e servidos pelos cursos da formação profissional da APPC.

O espaço conta ainda com dinamização de um bazar, em parceria com o Fórum Socio-Ocupacional da ASMAL, de um mercadinho de troca de brinquedos dinamizado pela equipa de intervenção precoce da APPC de Faro e de um stand da PSP de Faro com o Programa Estou Aqui para crianças e adultos.

Para complementar a animação, serão ainda dinamizados jogos de tabuleiro na Loja Ponto JA, nas instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude.